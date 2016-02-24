Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селюк: «Переход Туре в российский клуб невозможен»

    Агент ивуарийского полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент точно не собирается в Россию.

    "На сто процентов переход Туре в российский клуб невозможен. У него столько предложений, причем от топ-клубов. Не думаю, что российские команды могут с ними тягаться. И дело здесь не в финансовой составляющей. Важны составляющие проекта. Его может привлечь план развития футбола в клубе", - сказал Селюк.

    Напомним, что в следующем сезоне "Манчестер Сити" возглавит Хосеп Гвардиола, который не хочет видеть 32-летнего Туре в своей команде.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2016 15:08
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 25 февраля 2016, 15:08

      Не забывай добавлять, что это "все потому, что он черный"

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 февраля 2016, 17:53

      Кому нужна эта редиска, да ещё с таким мутным агентом, ага?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11