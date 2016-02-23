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    Гвардиола пригласит Артету на должность тренера в «Манчестер Сити»

    Хавбек лондонского "Арсенала" Микель Артета может войти в тренерский штаб "Манчестер Сити". В структуре "горожан" испанец может появиться в новом сезоне.

    Такой вариант рассматривает Хосеп Гвардиола, который примет "горожан" следующим летом.

    Давно известно, что 33-летний Артета является близким другом Гвардиолы и тренера по фитнессу "Баварии" Лоренцо Бунавентуры. Совсем недавно испанец встречался с ними на базе немецкого клуба, где, по информации источника, и обсудил возможное сотрудничество.

    Напомним, что контракт Артеты с "Арсеналом" истекает в конце сезона.

    Источник: The Times

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    23.02.2016 14:11
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