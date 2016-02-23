Лаудруп: «Дибала может перегореть»

Бывший хавбек «Ювентуса» Микаэль Лаудруп прокомментировал шансы форварда «бьянконери» Пауло Дибалы превратиться в лучшего игрока в мире.

«Можно ли считать Дибалу одним из лучших игроков мира? Сложно сказать. Считаю, что в наше время на молодых игроков оказывается слишком большое давление. Нужно проявить терпение, дать им время вырасти и развиться.

Понимаю, что в самых больших клубов не могут давать слишком много времени, от игроков сразу ждут очень многого, но им нужно это время.

Потому что есть опасность, что игрок может перегореть, и сейчас есть риск, что это может случиться с Дибалой», – отметил Лаудруп.