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    Ван Гаал: «Противоречивый штрафной «МЮ» позаимствовал у «Мидтьюлланда»

    Второй гол "Манчестер Юнайтед" в ворота "Штрусбери", забитый Хуаном Матой, вызвал много споров в Англии, но, по словам главного тренера Луи ван Гаала, он не является нарушением правил.

    Более того, голландец подтвердил, что прием был позаимствован у "Мидтьюлланда", который обыграл "МЮ" в рамках Лиги Европы.

    По его словам, он сам был в гневе после матча, поскольку считал такой штрафной нарушением, но португальские рефери тогда убедили его в том, что такой прием допустим, и он поручил своим подопечным поступить также.

    "Мы научились этому штрафному после анализа матча с "Мидтьюлландом". Мы увидели, как они делают, и нам показалось, что это офсайд. Мы спросили португальских рефери после матча, и они сказали, что так можно делать.

    Этому мы научились у "Мидтьюлланда", и сегодня мы забили благодаря нашему опыту", - сказал ван Гаал.

    Источник: Independent.co.uk

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    23.02.2016 11:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 23 февраля 2016, 14:43

      Что за правила такие???То Месси пенальти разыгрывает,теперь вот это....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > Romio-xxx 24 февраля 2016, 11:44

      Что тебя не устраивает в пенальти по поводу правил?
      Как захотел - так и ударил по мячу.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 23 февраля 2016, 11:35

      Век живи, век учись

      0
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