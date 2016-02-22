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    Моуринью может пригласить в «Манчестер Юнайтед» Миранду и Икарди

    Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью, который со следующего сезона может возглавить "Манчестер Юнайтед", хочет видеть в своей новой команде двух футболистов "Интера": защитника Жоао Миранду и нападающего Мауро Икарди. Сообщается, что за аргентинского форварда миланский клуб планирует выручить не менее 40 миллионов евро.

    Отметим, что Моуринью недавно был в Милане, где посетил матч 26-го тура Серии А, в котором "Интер" со счетом 3:1 одержал победу над "Самдорией".

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    22.02.2016 12:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1055

      3ton 22 февраля 2016, 16:42

      да не будет его в МЮ , ВанГалл лучший

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 22 февраля 2016, 13:09

      Моуриньо будет в Интере! Никакого Манчестера!

      -2
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      Рейтинг: +60

      DmitriM > Liverpool-The-Best 22 февраля 2016, 14:17

      Он сам сказал, что в Интере его не будет, и сестра директора Интера, так же подтвердила, что Маур счастлив потому, что он отправляется в Манчестер :) у болел Ливера начало бомбить? :))

      -1
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best > DmitriM 22 февраля 2016, 17:38

      Ни капельки. Честно. Просто, мне кажется, после его слов на счет Интера, он может вернуться. Вот и все. Личная точка зрения.

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