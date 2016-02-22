Тевес нанес серьезную травму голкиперу в матче чемпионата Аргентины

Нападающий "Бока Хуниорс" Карлос Тевес нанес серьезную травму 20-летнему голкиперу команды "Ньюэллс Олд Бойз" Эсекиэлю Унсайну.

Известный форвард при столкновении ударил молодого голкипера коленом в лицо и сломал тому челюсть.

Источник сообщает, что на восстановление у Унсайна уйдет около 45 дней.