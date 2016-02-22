Тевес нанес серьезную травму голкиперу в матче чемпионата Аргентины

Господа! Посмотрите видео! Тевес перепрыгивал вратаря... Несчастный случай... Не более того... И в футболе такие случаи бывают и более страшные... Вспомните гибель Сергея Перхуна... Несчастные случаи бывают и в детской песочнице, а тут - профессиональный и контактный спорт! Другое дело, когда, например, Веллитон сознательно шёл на контакт с Акинфеевым в надежде его напугать, хотя к мячу и не успевал... И отделался очень малым наказанием, хотя следовало его дисквалифицировать на год или два...
Нападающий "Бока Хуниорс" Карлос Тевес нанес серьезную травму 20-летнему голкиперу команды "Ньюэллс Олд Бойз" Эсекиэлю Унсайну.
Известный форвард при столкновении ударил молодого голкипера коленом в лицо и сломал тому челюсть.
Источник сообщает, что на восстановление у Унсайна уйдет около 45 дней.