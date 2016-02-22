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    Тевес нанес серьезную травму голкиперу в матче чемпионата Аргентины

    Нападающий "Бока Хуниорс" Карлос Тевес нанес серьезную травму 20-летнему голкиперу команды "Ньюэллс Олд Бойз" Эсекиэлю Унсайну.

    Известный форвард при столкновении ударил молодого голкипера коленом в лицо и сломал тому челюсть.

    Источник сообщает, что на восстановление у Унсайна уйдет около 45 дней.

    Источник: Marca

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    22.02.2016 11:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 февраля 2016, 16:10

      Господа! Посмотрите видео! Тевес перепрыгивал вратаря... Несчастный случай... Не более того... И в футболе такие случаи бывают и более страшные... Вспомните гибель Сергея Перхуна... Несчастные случаи бывают и в детской песочнице, а тут - профессиональный и контактный спорт! Другое дело, когда, например, Веллитон сознательно шёл на контакт с Акинфеевым в надежде его напугать, хотя к мячу и не успевал... И отделался очень малым наказанием, хотя следовало его дисквалифицировать на год или два...

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      Рейтинг: +11

      ПаРнИшКа 05 РеГиОнА 22 февраля 2016, 12:59

      по-моему ни в ювентусе и тем более ман сити тевес не играл такими горящими глазами. недавно он одному игроку ногу сломал тут на вратаря до конца пошел .. вот мотивация у футболиста )))

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      Рейтинг: +11

      Tralivali 22 февраля 2016, 12:30

      Ну как так можно коленом во вратаря залетать? =/

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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Tralivali 22 февраля 2016, 12:54

      Спроси у Кержакова,когда он Диканя вырубил так же коленом...

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