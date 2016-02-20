Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Верона» – «Кьево». Смотреть онлайн

    Сегодня в рамках 26-го тура Серии А состоится веронское дерби"Верона" на своем поле примет "Кьево". Дела у обеих команд идут неважно: "летающие ослики" барахтаются в середине таблицы, а желто-синие так и вовсе оккупировали последнюю строчку в таблице. Ждем захватывающего и жаркого поединка!

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало в 20:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2016 19:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11