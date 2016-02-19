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  • Муса: «Секрет моей выносливости в тайном гене, который достался мне от предков»

Муса: «Секрет моей выносливости в тайном гене, который достался мне от предков»

19 февраля 2016, 18:51
5

Нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса рассказал о том, как проходит третий зимний тренировочный сбор армейцев в Испании, а также поделился секретом своей выносливости.

— Ахмед, половина третьего сбора позади. Как самочувствие, легкость приходит на смену усталости?

— Я в порядке! Усталости нет, да и режим у нас теперь полегче. Думаю, что полностью готов снова в бой.

— По правде сказать, создается ощущение, что ты вообще никогда не устаешь. Это какая-то личная особенность?

— Да, это мой большой секрет — тайный ген, который достался от предков. Придает выносливости (смеется)! На самом деле, конечно, я также устаю, как и все. И в какие-то моменты мне приходится делать над собой большие усилия, чтобы не поддаться усталости или лени. Просто я давно и твердо усвоил, насколько важны тренировки. Они же только во благо!

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Муса Ахмед
Комментарии (5)
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CSKA №1
1455901683
Логично что это гены!!!
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Добрый Бобер
1455902008
Галеры! Выработай ген выносливости для потомков!
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mnb 95
1455903654
Чиди Одиа, классный был правый край, тоже из Нигерии!
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wassiok
1455913820
prosto esli emu tezhalo on ne sachkuet
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APchelov
1455927700
Этот ген срочно требуется размножить на российской почве
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