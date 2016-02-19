Муса: «Секрет моей выносливости в тайном гене, который достался мне от предков»

Нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса рассказал о том, как проходит третий зимний тренировочный сбор армейцев в Испании, а также поделился секретом своей выносливости.

— Ахмед, половина третьего сбора позади. Как самочувствие, легкость приходит на смену усталости?

— Я в порядке! Усталости нет, да и режим у нас теперь полегче. Думаю, что полностью готов снова в бой.

— По правде сказать, создается ощущение, что ты вообще никогда не устаешь. Это какая-то личная особенность?

— Да, это мой большой секрет — тайный ген, который достался от предков. Придает выносливости (смеется)! На самом деле, конечно, я также устаю, как и все. И в какие-то моменты мне приходится делать над собой большие усилия, чтобы не поддаться усталости или лени. Просто я давно и твердо усвоил, насколько важны тренировки. Они же только во благо!