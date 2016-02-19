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    Дикань: «Давно у меня не было столько работы»

    Голкипер "Краснодара" Андрей Дикань поделился мыслями о матче 1/16 финала Лиги Европы со "Спартой" (0:1).

    "Если считать сборы, то давно у меня не было столько работы. Такое давление ожидали. Но я бы не назвал себя самым важным в матче, все-таки мы проиграли. У нас впереди еще один матч, нужно сделать правильные выводы и сыграть дома немного в другую игру. У нас есть неделя впереди, что позволит нам по-другому сыграть в Краснодаре. Ребята были нормально готовы и психологически, и физически. Ничего страшного не произошло", - сказал Дикань.

    Источник: Р-Спорт

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    19.02.2016 11:50
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