Ван Гаал: «Фанаты пели о том, что мы – дерьмо, и они правы»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал считает всю критику его команды после игры против "Мидтьюлланда" оправданной.

"После финального свистка с трибун послышались песни о том, что мы – "жалкое дерьмо", и после такого второго тайма, думаю, они правы.

Фанаты могут критиковать. Когда мы станем лучше, поддержка вернется. Они так же разочарованы,, как и мы. Спасибо всем, кто поддержал нас несмотря ни на что. Это нелегко, но мы постараемся пройти в следующий раунд", - сказал ван Гаал.