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    Сарри: «Судья не поставил пенальти в ворота «Вильярреала»

    Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы от "Вильярреала" (0:1).

    "Мы неплохо сыграли в этом матче, но не думали, что обязательно проиграем на стадионе, где ранее уступили "Реал" и "Атлетико". "Вильярреал" забил нам гол со стандарта, а после этого судья не поставил пенальти в ворота соперника. Матч завершился не так, как мы хотели, но у нас есть еще ответный матч в Неаполе. Надеюсь, что домашний стадион и болельщики помогут нам выйти в следующий раунд", - сказал Сарри.

    Ответный матч "Наполи" - "Вильярреал" состоится 25 февраля.

    Источник: Football Italia

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    19.02.2016 00:25
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