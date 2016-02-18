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    Йованович: «Зарплата была очень важной причиной моего перехода в «Зенит»

    Защитник "Црвены Звезды" Вукашин Йованович прокомментировал свой переход в "Зенит".

    "Зарплата была очень важной причиной моего перехода в "Зенит", но не решающей. Я оценил плюсы и минусы всех имеющихся вариантов. Русские очень стремились заполучить меня и поэтому я выбрал "Зенит", - приводит слова Йовановича sport.rs.

    По некоторым данным, 19-летний Йованович обойдется "Зениту" в 2 миллиона евро. Футболист подпишет с "Зенитом" контракт до лета 2020 года и будет получать порядка 600 тысяч евро в год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2016 23:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 19 февраля 2016, 12:48

      Вопрос лишь в том, увидим ли мы его на поле

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 19 февраля 2016, 04:40

      НУ парень честно сказал,а кому из нас зарплата не важна????? я лично когда устраиваюсь на работу в первую очернедь интересуюсь сколько буду получать ,,,,,,,а что есть другие???????

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 19 февраля 2016, 01:19

      Этот же ресурс вчера уверял - 2.8 миллиона евро в год. Сегодня уже 600 тысяч. Ну-ну.

      0
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      Рейтинг: +40

      Даньчез > Вомбат 19 февраля 2016, 12:02

      2,8 за весь контракт было написано

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 19 февраля 2016, 00:27

      главное зарплата.. походу новый денисов.

      2
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      ...
      Рейтинг: +427

      policepnz > кошмарик 19 февраля 2016, 06:18

      А ты думал он за газовую трубу будет со слезами на щеках бегать.

      0
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