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    Клопп: «Не знаю, кого приобретем после Матипа»

    Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что у него нет четких планов по усилению клуба.

    "По трансферам не знаю. Я не верю в определенное количество трансферов, нужно просто принимать решения по ходу.

    Принять решения могут и сами игроки: кто-то захочет уйти, и нам придется разбираться с такой ситуацией.

    Как и с нашими игроками, мы решаем, когда кого-то покупать слишком рано или наоборот. Главное – располагать составом, который способен играть в разных системах и в разных ситуациях.

    Все меняется. Вначале у нас было пять центрхавов, а затем всего полтора!" - сказал Клопп.

    Источник: Express.co.uk

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    17.02.2016 08:38
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