Феллаини может присоединиться к «Шанхай Шеньхуа»

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Китайский "Шанхай Шеньхуа" может пригласить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини, передает South China Morning Post.
Бельгиец, который может покинуть клуб летом, заинтересовал и европейские клубы, в том числе "Милан".
В "Шанхае" открылась роль для иностранца после того, как из команды был уволен Тим Кэйхилл.