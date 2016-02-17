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    Феллаини может присоединиться к «Шанхай Шеньхуа»

    Китайский "Шанхай Шеньхуа" может пригласить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини, передает South China Morning Post.

    Бельгиец, который может покинуть клуб летом, заинтересовал и европейские клубы, в том числе "Милан".

    В "Шанхае" открылась роль для иностранца после того, как из команды был уволен Тим Кэйхилл.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.02.2016 07:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 18 февраля 2016, 21:58

      но задание вам мож на весфалене порадовали а , ? сделайте в обзоре чтоб людям виден был бкграунд всем маччам есс-но надо время дать и но но есть помимо других и те к которым интерес болееширокий , чтоли.

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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 18 февраля 2016, 21:52

      нее ребят не возвращусь я с вами , это унылость , а самом деле да , с ле чтот надо решать ценность трофея стремительно станет никакой.

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