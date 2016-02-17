Феллаини может присоединиться к «Шанхай Шеньхуа»

Китайский "Шанхай Шеньхуа" может пригласить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини, передает South China Morning Post.

Бельгиец, который может покинуть клуб летом, заинтересовал и европейские клубы, в том числе "Милан".

В "Шанхае" открылась роль для иностранца после того, как из команды был уволен Тим Кэйхилл.