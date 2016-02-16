Спаллетти: «Один Роналду не стоит трех игроков «Ромы»

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти рассказал о своей стратегии на матч с мадридским "Реалом".

"Я не стану указывать своим футболистам, что они должны опекать Роналду втроем. Я не собираюсь говорить им, что один Криштиану стоит трех игроков "Ромы". Хотя мне бы не помешало иметь на поле 33 человека, чтобы противостоять столь классному сопернику, как "Реал".

Каждый, кто выйдет играть в той же зоне, будет знать, что может столкнуться с Криштиану. Флоренци может противодействовать Роналду, но это не единственный вариант. У Алессандро есть скорость, а высокий темп необходим, чтобы играть против такого оппонента", – заявил итальянец.

Напомним, что матч "Рома" - "Реал" состоится завтра, 17 февраля.