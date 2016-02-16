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В Аргентине футболист застрелил судью за красную карточку

16 февраля 2016, 10:55
21

В Аргентине один из матчей в Кордобе закончился настоящей трагедией. Футболист застрелил судью и ранил одного игрока из команды соперника после того, как был удален с поля.

Футболист получил красную карточку, но не смог смириться с этим, и через несколько минут вернулся на поле с пистолетом. Он выпустил три пули в 48-летнего арбитра Сезара Флореса. Они угодили в голову, грудь и шею. Также был ранен футболист Вальтер Сарате, но ему удалось выжить.

Удивительно, но стрелявший с места преступления скрылся. Сейчас он объявлен в розыск.

Источник: Mirror.co.uk
Аргентина
Комментарии (21)
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nemolod
1455611516
Пора судей на поле выпускать в бронежилетах и касках!
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jinhae
1455613280
погодите они че там с пушками играют на поле??
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fakel-vrn
1455613485
погодите...скоро и за желтую начнут расстреливать))...
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jinhae
1455614367
удалил судью :(
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FC DUXA
1455616797
Избыток денег в футболе развязывает руки футболистам!Этот игрок еще и скрылся ,что за бред!
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Igil777
1455617060
В Россию бы это. Начали бы норм судить
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Рулон Обоев
1455617625
Странно, что это не в Грозном произошло, на матче "Терека")
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Garrincha58
1455618064
психопат наверное он пациент психушки у них там чуть что хватаются за пушки а еще у нас многие ратуют за свободную торговлю оружием
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Aztec58
1455624276
Покойный - аргентинский аналог Карасёва?
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Aztec58
1455624710
Странно, что ничего не говорится о статусе команд, лиге и прочих координатах. Может просто братки гоняли мяч по понятиям.
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