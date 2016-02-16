В Аргентине футболист застрелил судью за красную карточку

В Аргентине один из матчей в Кордобе закончился настоящей трагедией. Футболист застрелил судью и ранил одного игрока из команды соперника после того, как был удален с поля.

Футболист получил красную карточку, но не смог смириться с этим, и через несколько минут вернулся на поле с пистолетом. Он выпустил три пули в 48-летнего арбитра Сезара Флореса. Они угодили в голову, грудь и шею. Также был ранен футболист Вальтер Сарате, но ему удалось выжить.

Удивительно, но стрелявший с места преступления скрылся. Сейчас он объявлен в розыск.