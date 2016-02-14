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    Дюков: «В «Зените» второе место в чемпионате даже не обсуждается, устроит только победа»

    Президент "Зенита" Александр Дюков рассказал о целях и задачах команды на оставшуюся часть сезона.

    — Учитывая текущее турнирное положение "Зенита", можно ли сказать, что по итогам первенства вас устроит второе место и путевка в Лигу чемпионов?

    — Второе место даже не обсуждается! Ни внутри команды, ни в руководстве. В каком бы турнире мы ни участвовали — нам нужны только победы.

    — Какое выступление в Лиге чемпионов сочтете успешным?

    — Хотелось бы ее выиграть.

    — В нынешнем сезоне это реально?

    — Пока это скорее мечта.

    — А задача?

    — Перед началом турнира она формулировалась как выход из группы. Сейчас ставим цель пробиться в четвертьфинал. Если ее выполним, то следующей задачей станет полуфинал.

    — Многие говорят, что в этом розыгрыше Лиги чемпионов есть только две заоблачные команды — "Барселона" и "Бавария". С остальными можно играть. Согласны?

    — Давайте сначала мы сыграем с "Бенфикой", а потом будем обсуждать остальных. Согласен с мнением, которое не так давно прочитал: на этой стадии есть клубы сильные и очень сильные. Добавлю — существуют команды, которые мы можем пройти, если сыграем в свою силу. А есть те, с которыми мы можем выложиться по максимуму, но если и они будут действовать так же, положительный результат для нас далеко не очевиден. Надо быть реалистом и это признавать.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.02.2016 12:20
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 февраля 2016, 16:55

      Опять договорённости с ЦСКА? А ещё с кем?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 14 февраля 2016, 15:40

      Дюков: «В «Зените» второе место в чемпионате даже не обсуждается, мы будем рады и четверьому»

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 14 февраля 2016, 13:09

      1-Ростов,2-спартак

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11225

      alp 14 февраля 2016, 13:03

      С Боашем нам чемпионство не видать.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > alp 14 февраля 2016, 13:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      рад, что есть адекватные болельщики

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 14 февраля 2016, 12:52

      бомжатнику за 4-е зацепиться бы и то был бы праздник)))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > REDWHITE_ 14 февраля 2016, 13:13

      За 4-е Спартак зацепится. Говорят, они с 4-го в ЛЧ попадут.

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > richi 14 февраля 2016, 15:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      где ты спайсы покупаешь?

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 февраля 2016, 12:46

      Всё верно сказал!

      1
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