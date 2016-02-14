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    Аршавин: «Контракт с «Кубанью пока не расторгнут»

    Экс-нападающий "Зенита" и "Кубани" Андрей Аршавин прокомментировал слухи о переходе в "Кайрат".

    – Андрей, вы переходите в "Кайрат"?

    – Пока нечего вообще сказать.

    – Расторгнут ли контракт с "Кубанью"?

    – Нет.

    Генеральный директор казахстанской команды Марик Кушалиев не подтвердил интерес к персоне футболиста.

    – Как прокомментируете слухи об интересе к Аршавину?

    – Кто слухи распускает, тех и спрашивайте.

    – Но Аршавин интересен "Кайрату"?

    – Первый раз слышу. Но о четырех голах Аршавина в ворота "Ливерпуля" мы помним.

    – То, что "Кайрат" тренирует российский специалист Александр Бородюк, вероятность трансфера увеличивает. Во всяком случае такой переход был бы логичен.

    – Никоим образом. На этот фактор мы не ориентируемся.

    – А на "фактор Тимощука"? Анатолий играет в вашей команде, и он хорошо знаком с Аршавиным по "Зениту".

    – Пока я могу только сказать о факторе российской прессы, которая мне звонит с одним и тем же вопросом по Аршавину.

    – Что отвечаете?

    – Что не знаю, откуда берутся слухи. Новых игроков подписываю я, знаю, кто такой Аршавин. А то, что он может перейти к нам, – не знаю.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.02.2016 06:24
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