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    Аллегри: «Это был очень тактический матч»

    Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу в матче 25-го тура Серии А против "Наполи" (1:0).

    "Это был очень тактический матч. В таком равном противостоянии все решить мог один момент. Хвалю своих парней за эту игру и за их терпение.

    Мы должны были сыграть именно так и именно в таком темпе, потому что Игуаин, Кальехон, Инсинье, Аллан и Гамшик могут создать большие проблемы, если у них есть пространство. Мои игроки действительно хорошо справились с тем, чтобы заблокировать пространство между линиями.

    Если не считать того момента, когда нас спас Леонардо Бонуччи, мы мало что позволили "Наполи", – сказал Аллегри.

    Источник: Football Italia

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    14.02.2016 01:29
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