Анчелотти желает видеть в составе «Баварии» нападающего «Ювентуса»

Итальянский наставник Карло Анчелотти, который возглавит "Баварию" по завершении нынешнего сезона, хочет видеть в составе красно-синих клуба форварда "Ювентуса" Пауло Дибалу. Накануне специалист побывал в Мюнхене, где и сообщил руководству своей будущей команды о трансферных приоритетах на лето. При этом отмечается, что по мнению Анчелотти аргентинец должен не заменить главную ударную силу мюнхенцев Роберта Левандовски, а составить ему пару в атакующей линии команды.

Ранее сообщалось, что на 22-летнего нападающего также имеют виды "Барселона" и "Реал".

В нынешней Серии А Дибала провел 23 поединка, забив 13 мячей и сделав 10 результативных передач.