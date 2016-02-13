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    АПЛ. «Челси» разгромил «Ньюкасл»

    В матче 26-го тура АПЛ "Челси" крупно обыграл "Ньюкасл" – 5:1. Два мяча лондонцев записал на свой счет Педро, авторами остальных голов победителей стали Диего Коста, Виллиан и Бертран Траоре. В составе гостей точным ударом отметился Андрос Таунсенд.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

    Челси – Ньюкасл – 5:1 (3:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Коста, 5; 2:0 – Педро, 9; 3:0 – Виллиан, 17; 4:0 – Педро, 59; 5:0 – Траоре, 83; 5:1 – Таунсенд, 89.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2016 22:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 14 февраля 2016, 08:57

      а что касается челси..то они уже давно себе обеспечили в след сезоне игры вне кубков))....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 14 февраля 2016, 08:53

      думбия всю жизнь мечтавший сыграть в апл....для разнообразии может даже поиграть в английском чемпионшип

      0
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      Рейтинг: +62

      jinhae 14 февраля 2016, 07:42

      после 1го гола макларен такое ощущение сходил хлопнуть рюмашку

      2
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      Рейтинг: +40

      Выключатель 30 14 февраля 2016, 05:40

      Первый разгром в сезоне

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 14 февраля 2016, 04:46

      Команда Zorro проснулась!!!Что то не нравится мне Куртуа после травмы,с его ростом дальние удары стал пропускать.

      2
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 13 февраля 2016, 22:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Досадное недоразумение. Будем надеяться, что в следующих турах всё вернется на свои места.

      -6
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 13 февраля 2016, 22:33

      Ньюкасл мертвый

      5
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