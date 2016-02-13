АПЛ. «Челси» разгромил «Ньюкасл»

В матче 26-го тура АПЛ "Челси" крупно обыграл "Ньюкасл" – 5:1. Два мяча лондонцев записал на свой счет Педро, авторами остальных голов победителей стали Диего Коста, Виллиан и Бертран Траоре. В составе гостей точным ударом отметился Андрос Таунсенд.

Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

Челси – Ньюкасл – 5:1 (3:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Коста, 5; 2:0 – Педро, 9; 3:0 – Виллиан, 17; 4:0 – Педро, 59; 5:0 – Траоре, 83; 5:1 – Таунсенд, 89.

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