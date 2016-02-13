Девич: «В Катаре мне выплатили одну зарплату из шести»

Нападающий казанского "Рубина" Марко Девич рассказал о времени, проведенном в чемпионате Катара. Футболист признался, что в этой стране ему не все нравилось.

"Во-первых, там мне выплатили одну зарплату из шести. Остальные пять прислали после обращения в ФИФА. Это, видимо, система. Может, забыли, может, не было настроения платить вовремя. А может, люди просто не торопились. Я вовремя понял, что у Катара свой мир и глупо его пытаться переделать. Мне интернет в квартиру три месяца проводили!

Напоминал. Вежливо. Я вообще с арабами не спорил, а играл. У меня была цель – вернуться в Россию. Рано мне отдыхать, выступая в таких лигах. Я хотел получить шанс в "Рубине", напомнить о себе как о футболисте определенного уровня.

Знаете, для меня гол на "Энфилде" – это одна из самых больших побед в жизни. Я теперь всем говорю: "Мой гол "Ливерпулю", теперь как резюме – смотрите, что могу!" Когда забил, то внутри была такая радость! Те эмоции словами трудно передать", — заявил натурализованный украинец.