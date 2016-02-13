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    Девич: «В Катаре мне выплатили одну зарплату из шести»

    Нападающий казанского "Рубина" Марко Девич рассказал о времени, проведенном в чемпионате Катара. Футболист признался, что в этой стране ему не все нравилось.

    "Во-первых, там мне выплатили одну зарплату из шести. Остальные пять прислали после обращения в ФИФА. Это, видимо, система. Может, забыли, может, не было настроения платить вовремя. А может, люди просто не торопились. Я вовремя понял, что у Катара свой мир и глупо его пытаться переделать. Мне интернет в квартиру три месяца проводили!

    Напоминал. Вежливо. Я вообще с арабами не спорил, а играл. У меня была цель – вернуться в Россию. Рано мне отдыхать, выступая в таких лигах. Я хотел получить шанс в "Рубине", напомнить о себе как о футболисте определенного уровня.

    Знаете, для меня гол на "Энфилде" – это одна из самых больших побед в жизни. Я теперь всем говорю: "Мой гол "Ливерпулю", теперь как резюме – смотрите, что могу!" Когда забил, то внутри была такая радость! Те эмоции словами трудно передать", — заявил натурализованный украинец.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.02.2016 10:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +160

      veltrener 13 февраля 2016, 16:12

      Кто тут пишет что Девич украинец отвечу что он такой же украинец как Жерар Депардье русский))

      1
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V > veltrener 14 февраля 2016, 10:55

      Нет, кто такие украинцы вообще? Они все украинцы такие же как Жерар Депардье русский.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 февраля 2016, 11:30

      Украинец? Ахахах! Не надо путать национальность с гражданством, ага.

      -3
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V > Aztec58 14 февраля 2016, 11:03

      Национальности украинец не существет

      0
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      Рейтинг: +3418

      FRZZ 13 февраля 2016, 10:45

      Девич не украинец, а серб.

      -2
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      Рейтинг: +13

      nazarov19 > FRZZ 13 февраля 2016, 11:07

      он же гражданство поменял, даже за сборную вроде играл

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > nazarov19 13 февраля 2016, 11:31

      Поменять гражданство можно, национальность - в крови, ага.

      -1
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