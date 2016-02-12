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    Вудвард: «Лестеру» легче покупать игроков, чем «Манчестер Юнайтед»

    Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Эд Вудрвард объяснил, почему потративший 22 миллиона фунтов "Лестер Сити" опережает его команду.

    "Почему большие клубы не могут приобрести относительно недорогих игроков так, как это сделал "Лестер Сити"? Этот клуб – отличный пример. Многие клубы покупают игроков "на вырост", с надеждой, что они разовьются в звезд. На такие клубы, как "МЮ", оказывается большее давление: мы должны покупать тех, кто должен вот-вот перерасти в суперзвезд. По этой причине у нас разный рынок и другие цены", - сказал Вудвард на собрании инвеститоров.

    Источник: Independent.ie

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    12.02.2016 06:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 12 февраля 2016, 12:44

      Начались отмазки...

      И что показывают Ваши супер-звёзды?

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