Энрике: «Барселона» избалована рекордами»

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике признал, что его команда "избалована рекордами",

Напомним, что в ответной встрече полуфинала Кубка Испании с "Валенсией" (1:1) каталонцы довели серию беспроигрышных матчей до 29, побив тем самым рекорд прошлого наставника команды Хосепа Гвардиолы.

"Мы очень избалованы рекордами. Достаточно лишь обратить внимание на количество финальных матчей, которые мы проводили. Особенно это касается Кубка страны. Мы очень довольны, но посмотрим в конце сезона, материализуется ли удачный период в титулы", — сказал испанец.