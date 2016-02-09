Кубок Германии. «Байер» проиграл «Вердеру»

В четвертьфинальном матче Кубка Германии "Вердер" победил "Байер" и вышел в полуфинал. Счет открыл форвард леверкузенцев Чичарито, но уже в первом тайме "Вердер" вышел вперед. Сначала Сантьяго Гарсия сравнял счет, а в концовке тайма арбитр удалил за фол защитника "Байера" Венделла и назначил пенальти, который реализовал Клаудио Писарро. Во второй половине третий гол забил Флориан Гриллич.

Кубок Германии. 1/4 финала

Байер – Вердер - 1:3 (1:2)

Голы: 1:0 - Чичарито, 22 (с пенальти); 1:1 - Гарсия, 31; 1:2 - Писарро, 42 (с пенальти); 1:3 - Гриллич, 82

Удаление: Венделл, 41.