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    Руководство «Эспаньола» нашло замену Гылкэ

    Руководство "Эспаньола" намерено отправить в отставку главного тренера команды Константина Гылкэ. Как сообщает источник, такое решение в клубе приняли после вчерашнего домашнего поражения команды в матче с "Реалом Сосьедадом" (0:5).

    Боссы каталонского клуба рассчитывают на то, что должность наставника займет Хоакин Капаррос, который в прошлом руководил "Вильярреалом", "Севильей", "Атлетиком", "Депортиво" и "Мальоркой".

    На текущий момент "Эспаньол" находится на 17-й строчке турнирной таблицы Примеры.

    Источник: Marca

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    09.02.2016 08:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 9 февраля 2016, 13:36

      А не так давно в финале уефа с севильей бодались,напоминает историю с мидлсбро

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