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    Нобоа: «Все понимают ситуацию, в которой мы сейчас находимся»

    Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа назвал главные задачи команды на вторую часть сезона.

    – Конечно, все понимают ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Насколько знаю, "Ростов" давно так высоко не забирался в таблице. Особенно приятно это после не самого удачного прошлого сезона.

    Мы работаем, стараемся делать все от нас зависящее, чтобы сохранить позиции. Никто не кричит на каждом углу - мол, давайте станем чемпионами! Нет, все работают в спокойном режиме, но очень ответственно. Как нам говорят тренеры, нужно двигаться шаг за шагом, ставить цели на каждую конкретную игру.

    - Цель - попасть в еврокубки или все же зацепиться за Лигу чемпионов?

    – Опять-таки далеко не заглядываем: все мысли пока о первой игре с "Крыльями Советов". Но любой нормальный футболист ставит перед собой самые высокие цели. Конечно, хочется играть в еврокубках и тем более в Лиге чемпионов.

    - Кто главный конкурент "Ростова"?

    – Не только "Зенит". Есть "Спартак", есть "Локомотив" - эти команды также наверняка хотят подняться выше. Они тоже очень сильны и у них хорошие футболисты.

    Бердыев – мой тренер, с которым очень комфортно. При нем прогрессируют и команда, и многие футболисты. Мы играем хорошо, но теперь это нужно делать еще лучше.

    Соперники знают наш уровень, видят нашу позицию в чемпионате, а потому будут настраиваться на нас по-особому, так что и нам самим нужно становиться сильнее.

    Источник: Sportbox.ru

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    08.02.2016 17:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 февраля 2016, 13:37

      Удачи во второй части чемпионата.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 8 февраля 2016, 18:42

      Полная противоположность Спартака

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 февраля 2016, 17:28

      Ничего не имею против Ростова, но есть предчувствие, что по весне команда посыпется, ага.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +30

      imordovcev > Aztec58 8 февраля 2016, 18:14

      Про Лестер тоже так говорили,ну а 2 их последнии игры, я думаю, видели все!!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Aztec58 9 февраля 2016, 08:43

      Будем посмотреть. У нас очень многое решается за кулисами, а не на поле!

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Black Giz 9 февраля 2016, 16:54

      А вот это правда,что б они сдохли твари

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > андрей андреев 9 февраля 2016, 17:35

      Не надо так грубо про них))) Надеюсь Сельмаш докажет обратное!

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