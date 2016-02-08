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    Представитель ЦСКА не подтвердил информацию о подписании Оланаре

    Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов не подтвердил информацию о том, что форвард "Гуанчжоу Фули" Аарон Оланаре стал игроком его клуба.

    "Оланаре пишет, что перешел в ЦСКА. Ну удачи ему! Мы такой информацией не обладаем, пока объявлять нечего.

    Переговоры всегда ведутся в секретном режиме, а мы работаем и сообщаем уже по факту сделки. Ну, пишет Оланаре, и что?" – заявил Аксенов.

    Напомним, что сегодня нападающий опубликовал картинку в Instagram, которой намекнул на скорый переход в ЦСКА.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    08.02.2016 16:30
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 февраля 2016, 16:53

      Фули? Занятно.

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