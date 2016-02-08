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    Спортивный директор «Севильи»: «Я вполне удовлетворен игрой Коноплянки»

    Спортивный директор "Севильи" Рамон Родригес Мончи прокомментировал то, как в команде оценивают действия полузащитника Евгения Коноплянки.

    "Я вполне удовлетворен его игрой. Очень сложно подстроиться под такие стремительные изменения: футбол, мышление, язык, стиль игры, город… Ему приходится подстраиваться и как игроку, и как личности.

    Тем не менее, мы оцениваем игрока по его действиям на поле. Я думаю, что игра Коноплянки соответствует нашим ожиданиям. Не нужно обсуждать качество игры, его уровень видят все, кто смотрит футбол. Сейчас нужно убедиться, что он способен играть на таком уровне не периодически, а регулярно. И он близок к этому.

    Против "Сельты" он хорошо отрабатывал в обороне. Мы нашли качественного игрока, способного выкладываться ради команды. Сейчас Коноплянка — именно тот игрок, которого хочет видеть главный тренер", – сказал Мончи в интервью Estadio Deportivo.

    В текущем розыгрыше Примеры украинец провел 19 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.02.2016 12:48
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