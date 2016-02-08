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    МакГиди: «Наконец чувствую себя футболистом. Давно надо было убираться оттуда»

    Ирландский полузащитник "Шеффилд Уэнсдэй" Эйден МакГиди признался, что он счастлив покинуть "Эвертон", где у него не было игровой практики.

    "Это были тяжелые шесть месяцев. Я вообще не выходил на поле.

    Скоро Евро-2016, и я должен играть, причем хорошо, чтобы попасть в команду. Он (О’Нилл) все время твердил, что мне надо получать игровую практику, иначе как он обоснует мой вызов в сборную?

    Я так мог и год просидеть без футбола. Я должен был уйти, потому что просто отсиживаться и тренироваться я не хочу.

    Это трата времени. Да, зарплата идет, это работа, но я хочу играть, и мое время там ничем хорошим не запомнилось. Давно надо было оттуда убраться", - сказал МакГиди.

    Источник: Independent.ie

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    08.02.2016 08:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +627

      Xiko 8 февраля 2016, 12:19

      Про Спартак он так же говорил)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Igreks 8 февраля 2016, 11:07

      значит твой уровень физ. подготовки и качество игры не соответствовало требованиям тренера и ВСЕ!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 8 февраля 2016, 09:55

      зря Спартак продал его, хорошо же играл

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > dolf666 8 февраля 2016, 10:23

      его семья не захотела жить в России.
      Он и так целый год туда летал, чтобы побыть с семьей несколько часов.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 8 февраля 2016, 09:30

      Так может ты и не выходил на поле, что плохо тренировался?

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