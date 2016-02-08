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    Кобелев: «Перед «Динамо» стоит задача завоевать Кубок России»

    Наставник "Динамо" Андрей Кобелев заявил, что клуб намерен побороться за победу в Кубке России. Напомним, за выход в полуфинал турнира бело-голубые поспорят с "Амкаром".

    – В Кубке каждый матч как последний. Здесь нужно поступательное движение. У нас есть задача подняться как можно выше в чемпионате и выиграть Кубок России.

    – Наблюдается ли прогресс команды по ходу сборов?

    – О прогрессе пока рано говорить, но ребята очень стараются. Мы уменьшаем нагрузки, игры даются уже полегче. На третьем сборе у нас вообще будет четыре игры с графиком через два дня на третий. Все получат много игрового времени, чтобы через тренировки к первой официальной встрече быть в порядке.

    – Как себя проявляет многочисленная динамовская молодежь?

    – Здесь как раз можно говорить о прогрессе. Ребята очень стараются, выкладываются, все хотят играть. Если продолжат в том же темпе, многие получат шанс в чемпионате.

    Источник: Sportbox.ru

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    08.02.2016 01:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 февраля 2016, 17:01

      беспокоит одно...чтото про кокорина ндавно не было никаких новостей)))

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 февраля 2016, 15:48

      Ну так любой команде кубок не помешает) Забавно всякий раз слышать от проваливших сезон команд, что их задача - это кубок

      0
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      Рейтинг: +29

      shur 8 февраля 2016, 11:55

      " О прогрессе пока рано говорить, но ребята очень стараются"...ну какой кубок,зима-холода,Кобель молотит от балды,игры то нет,они стараются,цирк!

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 февраля 2016, 10:28

      в фнл дораспродать..что что осталось))

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 февраля 2016, 10:26

      взять кубок и в фнл

      -1
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 8 февраля 2016, 10:26

      Кубок обладателей кубков

      0
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      Рейтинг: +186

      KROFF 8 февраля 2016, 10:17

      Кубок? :) ну ну!

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      Рейтинг: +21

      Ortaped 79 8 февраля 2016, 09:40

      а с другой стороны если динамо с таким" молодым" составом возьмёт кубок, будет много вопросов к более" продвинутым" клубам РФПЛ

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 8 февраля 2016, 09:25

      Дерзайте ребята. Задачи всегда ставят высокие, а результат всегда огорчает.

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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 8 февраля 2016, 02:33

      кобель мечтатель.

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