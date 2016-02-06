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    Бояринцев: «Я все еще являюсь тренером «молодежки» «Торпедо»

    Наставник молодежной команды "Торпедо" Денис Бояринцев заявил, что пока рано говорить о его назначении в "Носту". Сегодня на официальном сайте клуба из Новотроицка появилась информация о том, что специалист пополнил тренерский штаб Михаила Белова.

    "Михаил Валерьевич Белов предложил мне стать его помощником в "Носте", но официально в клубе меня еще нет. Все находится еще на стадии переговоров и никаких официальных бумаг не подписано. На данный момент продолжаю работу с молодежным составом "Торпедо", – сказал Бояринцев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.02.2016 12:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 6 февраля 2016, 12:48

      Куда катится мир ?

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