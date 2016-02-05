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    Канчельскис: «Манчестер Юнайтед» – это то же самое, что «Спартак» в России»

    Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился мнением о ситуации с давлением, которое оказывают болельщики на главного тренера "манкунианцев" Луи ван Гаала.

    Ван Гаалу посвящают очень жесткие первые полосы: "Извините, что мы пишем, что вы опустили команду с первого места на шестое и потратили на это 250 миллионов". Как считаете, это перегиб в журналистской работе, или стандартное давление для топ-клуба?

    Это нормально. "Юнайтед" всегда боролся за первое место. При ван Гаале и Мойесе пошли шестые-седьмые места. Конечно, это расстройство для болельщиков. Это то же самое, что "Спартак" в России! Выигрывали девять чемпионатов, а теперь ведут борьбу за пятое-шестое место конечно, болельщики недовольны.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    05.02.2016 18:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 февраля 2016, 19:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот это выдал ))) Сравнил бы уж с какой-нибудь Стяуа(Бухарест) или
      Нистру(Кишинёв)

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