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    Мендеш: «Зимой «Манчестер Юнайтед» упустил португальского вундеркинда»

    "Манчестер Юнайтед" не смог подписать "нового Роналдиньо" Ренату Санчеса из "Бенфики", сообщает известный агент Жорже Мендеш.

    Мендеш, чьими клиентами являются Криштиану Роналду и Жозе Моуринью, сказал, что "МЮ" предложил за Санчеса требуемые 46 миллионов фунтов, но отказался выплачивать их сразу, сообщает footballinsider247.com.

    У португальца, который считается настоящей сенсацией этого сезона, прописана сумма отступных в 60 миллионов фунтов. Этой зимой он подписал новый контракт, рассчитанный до 2021 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2016 07:32
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