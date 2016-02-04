Кононов: «Подберезкин отлично вписался в коллектив»

Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов рассказал о новобранцах команды Вячеславе Подберезкине и Станиславе Крицюке.

"Играя за "Урал", Подберезкин импонировал тем, что хорошо мог как подыграть партнерам, так и завершить комбинацию, умел взять игру на себя. Все это и сказалось на нашем желании видеть футболиста в своих рядах. Наш селекционный отдел сработал хорошо. Считаю, мы не ошиблись друг в друге. Он отлично вписался в коллектив, в Эмиратах в контрольном матче гол забил замечательный. Признаюсь, я немного удивлен тем, как быстро он влился в коллектив.



Крицюк присоединился к нам чуть позже. Это очень сильный вратарь. Время, проведенное в Португалии, пошло ему на пользу как в практическом плане, так и в смысле обучения. Видно, что он тактически грамотный голкипер. Нужно давать ему сейчас на сборах как можно больше игровой практики, чтобы он освоился в команде", - сказал Кононов.