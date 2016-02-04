Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В «Урале» рассказали о деталях перехода Ерохина в «Ростов»

    Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал переход полузащитника своей команды Александра Ерохина в "Ростов". По словам Иванова, клуб пошел на встречу футболисту.

    "Мы пошли навстречу футболисту. Оставили себе часть прав на Ерохина в будущем. Трансферная политика ведется круглый год, мы смотрим. Если кто-то попадется, будем искать и брать футболиста. А если не будет никого, будем играть теми, кто есть. У нас хороший состав, и от потери Ерохина не думаю, что мы так сильно пострадаем. Хотя он хороший футболист.

    Захотел сменить обстановку, поиграть в клубе, который, как он считает, высшего уровня. Дай бог парню. Мы не могли его долго удерживать, не могли долго его уговаривать. Договорились так", — рассказал президент екатеринбургского клуба.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2016 11:02
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 4 февраля 2016, 13:06

      Потери Ерохина,Подберезкина и Сапеты три лидера и все валят,один сапета только летом

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Zenit_EKB_88 4 февраля 2016, 18:12

      И не говори, и отпускают бесплатно или почти бесплатно следовательно денег на трансферы мало, грустновато.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11