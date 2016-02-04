Болельщики «Барселоны» наградили Черышева овацией

Я уже подумал, что из добрых побуждений решили поддержать парня. Не тут-то было, болельщики Барселоны и добрые побуждения - не совместимы друг с другом!
Болельщики "Барселоны" очень тепло оценили выход на замену российского полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева в первом полуфинальном матче Кубка Испании.
Хавбек вышел на поле на 58-й минуте и фанаты каталонцев встретили его овациями.
Напомним, что из-за Черышева мадридский "Реал" был исключен из Кубка Испании. Тогда хавбек вышел на поле в матче 1/16 финала с "Кадисом" (3:1) будучи дисквалифицированным.