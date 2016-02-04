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    Болельщики «Барселоны» наградили Черышева овацией

    Болельщики "Барселоны" очень тепло оценили выход на замену российского полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

    Хавбек вышел на поле на 58-й минуте и фанаты каталонцев встретили его овациями.

    Напомним, что из-за Черышева мадридский "Реал" был исключен из Кубка Испании. Тогда хавбек вышел на поле в матче 1/16 финала с "Кадисом" (3:1) будучи дисквалифицированным.

    Источник: Marca

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    04.02.2016 01:46
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +24

      Dyadya13 5 февраля 2016, 07:19

      Я уже подумал, что из добрых побуждений решили поддержать парня. Не тут-то было, болельщики Барселоны и добрые побуждения - не совместимы друг с другом!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 4 февраля 2016, 14:25

      так значит Черышев теперь сможет пойти в Барсу?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 4 февраля 2016, 13:37

      Подберите себе грамотный персонал,"из-за Черышева", что за бредятина.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 4 февраля 2016, 13:25

      Черышев спас Реал от позора) а то Барса также бы раскатала сливочных по бутерброду)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 4 февраля 2016, 13:16

      "из-за Черышева мадридский "Реал" был исключен из Кубка Испании"
      НУ ЧТО ЗА БРЕД??? В чем Черышев-то виноват???

      7
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    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 4 февраля 2016, 10:35

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      Болелы барсы смешные и неадекватные. Такое ощущение, что больше их радуют проблемы Реала, чем победы собственной команды, странное поведение. Еще раз убеждаюсь, что культура боления у сливочных на порядки выше.

      -11
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      Рейтинг: +12

      Spirit _402 > hellkid 4 февраля 2016, 12:07

      Выше? Да ты смешон, пестик

      0
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma > hellkid 4 февраля 2016, 12:18

      фаны вообще в большой своей степени имбецилы, чему тут удивляться?

      5
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > hellkid 4 февраля 2016, 15:21

      Когда Касильяса освистали свои же болельщики - это было классно, да?

      3
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      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > FCBarcelona1713 4 февраля 2016, 16:03

      своим же вопросом подтверждаешь мою теорию, что тебя-болелу барсы, тревожит состояние и подковерные игры Реала, а не футбол своей команды. Кас, к сожалению сдулся. Будь адекватным. Смысл на рамку ставить того, кто уже не тянет лямку. Надо идти вперед. Время течет и легенды сменяют друг друга.


      п.с. Рейтинг моего коммента "-7" говорит о том, что задело это Вас, деточек/девочек.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > Loko_Roma 4 февраля 2016, 16:04

      как не прискорбно, но да. Особенно школьники.

      0
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      ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > hellkid 4 февраля 2016, 23:54

      Ты сам же сейчас загоняешь про "болел Барсы" и обвиняешь меня в том, что я делаю то же самое по отношению к фанатом Реала... Гениально. Всех видим, кроме себя.

      Меня, в первую очередь, как любителя футбола, интересует такая команда, как Реал, а тем более, такие легенды, как Касильяс. И пристрастия мои, или чьи-либо еще, тут совсем ни при чем.

      Как бы Икер не выступал - это не повод освистывать свою же легенду.

      А оценка "-7" (сейчас уже "-9") говорит о степени адекватности оратора, а не о том, что он кого-то чем-то задел.

      1
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      Рейтинг: +324

      hellkid > FCBarcelona1713 5 февраля 2016, 11:53

      да-да, утешай себя

      про болел барсы в первую очередь я говорил, так как суть статьи в этом - в ролике чей стадион и болелы? вот тебе и ответ.

      степень адекватности оратора, лол. тут адекватных людей единицы и явно это не их минуса, успокойся уже. Хейтят барсоглоры.

      0
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > hellkid 5 февраля 2016, 13:54

      А я про болел Реала заговорил, потому что про них заговорил ты. Снова себе противоречишь.

      -1
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      Рейтинг: +324

      hellkid > FCBarcelona1713 5 февраля 2016, 15:46

      1. теперь я убедился, что изначальный посыл ты так и не понял + используешь слово "противоречишь" в неуместных предложениях.

      2. Болелы барсы радуются неудачам Реала, показывая это тем, что освистывают принадлежащего сливочным игрока (в Валенсии он в аренде).

      Ты сам задвинул тему о том, что болельщики Реала освистывают своего же игрока. Так это их дело. Болельщиков барсы это волновать не должно. Они не просто так освистывали. От того, что Кас - легенда, мячи мимо ворот сами лететь не будут. Реалистом надо быть. И освистывали не ради того, чтобы загнобить, а подтолкнуть к исправлениям. Каса болельщики из клуба не гнали. Они реально смотрели на вещи. Знаешь фразу "и кнутом и пряником?" ну так здесь как раз история об этом. Апплодировали Касу чаще, чем освистывали. Это факт.

      3. Исходя из п.2 : сравниваешь не сравниваемое (2 аболютно разных случая сравниваются: болелы Реала освистывают своего игрока и болелы барсы апплодируют игроку НЕ СВОЕЙ команды ). Заканчивай диалог и оставайся при своем мнении. С тобой разговор не вышел, ибо ты не понял того, о чем говорил я. Считаешь себя умным, только выглядишь глупо.

      0
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > hellkid 5 февраля 2016, 16:43

      Не понял изначальный посыл? Что из этого может быть непонятным: "Болелы барсы смешные и неадекватные. больше их радуют проблемы Реала, чем победы собственной команды"? И это бред. "Такое ощущение", будто ты видишь только фанатский "троллинг" и прочие вещи, вытекающие из соперничества, которые, между прочим, имеют место быть среди ВСЕХ фанатских движений, в том числе и Реала, а то, что болельщики Барсы радуются и победе своей команды, ты каким-то образом пропускаешь. То, что в статье говорится только лишь о данном "троллинге", это не значит, что болельщики только им и были заняты.

      Пример про Касильяса я привел лишь в ответ на твое высказывание в сторону болельщиков Барсы ("смешные и неадекватные"). По-моему, освистывать Каса было действительно неадекватно. Свое недовольство можно было донести и более корректным путем. Это не было сказано с целью как-то перевести "стрелки" с Барсы на Реал, зацепить тебя или еще кого-то. Я лишь хочу обратить внимание на то, что глупые, задиристые поступки совершаются фанатами всех команд, особенно по отношению к принципиальным соперникам (таким, как Барса и Реал как раз таки), и это не значит, что это их основная цель.

      Умником же себя выставляешь тут ты, вкидывая какие-то бессмысленные колкости и, по сути, безосновательные оценки "культуре боления" различных клубов.

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid > FCBarcelona1713 5 февраля 2016, 17:04

      окей, считай так :)
      освистывание Каса было по делу. Не вижу тут неадекватности.

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid > FCBarcelona1713 5 февраля 2016, 17:07

      ты так ничего и не понял :)

      0
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > hellkid 5 февраля 2016, 17:50

      Ясно. Слив засчитан.

      0
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      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 4 февраля 2016, 10:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не понимаю,чему радоваться то?Тому,что Реал единственная конкурентноспособная команда в примере и та не играет?Барса вроде сильный клуб,а радуется только рекордам месси и прочим....Вот в АПЛ может выстрелить любая команда,а в Примере их всего 2-3...

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > Romio-xxx 4 февраля 2016, 16:05

      барсоглоры заминусовали твой коммент :)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 4 февраля 2016, 04:17

      больше благодаря тренеру реала..а Черышев.... наконецто он там больше не играет

      3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > fakel-vrn 4 февраля 2016, 08:16

      Вобще-то он нынче в аренде.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      xColaz 4 февраля 2016, 02:57

      Это почему так?

      -2
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      Рейтинг: +55

      selik121 > xColaz 4 февраля 2016, 03:42

      Потому что благодаря Черышеву, Реал вылетел из Кубка Испании, поэтому болельщики Барсы так встретили его)

      8
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 > selik121 4 февраля 2016, 04:53

      Не из-за Черышева,а из-за беспечности тренерского штаба Реала

      18
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      Рейтинг: +55

      selik121 > GoldPlayFIFARus9 4 февраля 2016, 15:34

      Ну или так, но так или иначе, Черышев принимал в этом непосредственное участие, и коль Реал не выпустил бы его на поле в том матче, то возможно и дальше продолжили выступление в Кубке

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