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    Селюк: «Барселону» нельзя называть созданием Гвардиолы»

    Агент хавбека "Манчестер Сити" Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал о том, что его клиент сменит клубную прописку после прихода в команду Хосепа Гвардиолы.

    "Думаю, Яя уйдет из клуба летом. Но до этого, надеюсь, он снова выиграет чемпионат и кубки.

    Вопрос не в том, любит ли его Пеп или нет. Это жизнь, вы знаете. Он может позвать Яя к себе и сказать, рассчитывает он на него или нет.

    Я считаю, что каждый, у кого есть яйца, должен оставаться в команде, даже в тот момент, когда все не очень успешно. Структура "Барселоны" — пример для остальных. Луис Энрике делает там то же самое, что и Гвардиола, поэтому "Барселону" нельзя называть созданием Гвардиолы.

    Яя открыл в "Сити" дверь для бывших сотрудников "Барселоны". Когда он пришел сюда, здесь многого не хватало, но он не побоялся.

    Яя выигрывал в Англии трофеи без Гвардиолы, сможет ли Гвардиола выиграть без Яя?" — рассказал Селюк.

    Источник: Goal.com

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    02.02.2016 11:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 февраля 2016, 17:00

      Яя - скандальный, истеричный, морально нечистоплотный, нестабильный футболёр. Каков футболист - таков и агент!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 2 февраля 2016, 13:21

      Алькантара будет наверное опорником

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 2 февраля 2016, 12:50

      Да-да, не забывайте добавлять, что Гвардиола хочет избавиться от Туре, потому что тот - черный..

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