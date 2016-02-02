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    Ниасс: «В «Эвертоне» доверяют молодым игрокам»

    Нападающий "Эвертона" Умар Ниасс, который сегодня перешел в английский клуб из "Локомотива", прокомментировал свой трансфер.

    "Сегодня великий день, ведь сбылась моя мечта. Я всегда хотел выступать в Англии. "Эвертон" – одна из лучших команд АПЛ, а сам чемпионат – один из сильнейших в мире. Я наблюдал за командой с октября, когда впервые услышал об интересе к себе.

    В "Эвертоне" доверяют молодым игрокам. Роберто Мартинес объяснил, чего он от меня ждет. Он верит, что я буду полезен для команды, и нам быстро удалось найти общий язык. Мартинес – хороший человек. Не могу дождаться своей первой игры", – сказал Ниасс.

    Источник: ФК «Эвертон»

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    02.02.2016 00:31
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