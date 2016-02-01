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    Венгер: «Если Месси постучится в мою дверь, я не отправлю его назад в «Барселону»

    Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что лондонцы, скорее всего, не подпишут никого до закрытия зимнего трансферного окна.

    "Трудно говорить на 100%, но на 99% я уверен, что мы никого не купим. Всегда может случиться чудо, кто-то может постучать в твою дверь. Если ко мне постучится Месси, то я не скажу ему: "Пожалуйста, возвращайся в "Барселону", – сказал Венгер.

    По словам специалиста, он ожидал от клубов большей трансферной активности в январе.

    "Это окно было спокойнее, чем я ожидал. Я думал, что будет больше активности, но в результате все прошло спокойно".

    Источник: Skysports

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    01.02.2016 19:06
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