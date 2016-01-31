Булыкин: «Хотелось бы, чтобы «Кубок Легенд» вышел на глобальный международный уровень»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о своих ожиданиях от предстоящего «Кубка Легенд-2016». Турнир пройдет в Москве 13-14 февраля.

«Прекрасное мероприятие! Хотелось бы, чтобы было как можно больше звезд и сборных, чтобы мероприятие вышло на глобальный международный уровень. Для футболистов, которые уже завершили карьеру, это хорошая возможность. Любой спортсмен всегда хочет побеждать, где бы он не играл и во что бы он не играл. Никто никогда не выйдет на поле просто ради аплодисментов.

По поводу продолжения карьеры новостей пока нет, посмотрим после «Кубка Легенд», – сказал Булыкин.