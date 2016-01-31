Пресс-служба «Локомотива» объяснила отсутствие Ниасса на сборе команды

Нападающий московского "Локомотива" Умар Ниасс отсутсвует на тренировочном сборе команды в Португалии из-за недавней операции на руке. Об этом сообщила пресс-служба железнодорожников.

"На днях Ниасс перенес операцию по извлечению пластины из руки, ему требовалось время на восстановление. К команде он должен присоединиться позднее", - объяснили отсутсвие сенегальского форварда в пресс-службе "Локомотива".

Напомним, ранее сообщалось о том, что московский клуб принял предложение "Эвертона" по игроку размером в 17,7 миллиона евро.