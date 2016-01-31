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    Силкин: «Предпочтительнее было бы видеть Кокорина в Европе, чем в «Зените»

    Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин поделился мнением о переходе нападающего бело-голубых Александра Кокорина в "Зенит".

    "Переход в новую команду проходит гладко не для всех игроков. Самое главное, чтобы Александр не сидел на скамейке, иначе не вижу смысла в данном трансфере. У тройки Кокорин – ДзюбаХалк есть большой потенциал. Они могут составить лучшую атакующую линию в РФПЛ. Как, например, нападающие в "Барселоне": каждый со своей изюминкой, между собой играют очень здорово, удержать их практически невозможно. Но не стоит забывать, что в петербургской команде есть такой атакующий игрок, как Олег Шатов. Посмотрим, как тренер будет варьировать состав.

    Ходили слухи о переходе Кокорина в "Арсенал". Предпочтительнее было бы видеть его в Европе, чем в "Зените". Александр Кокорин – один из немногих футболистов, которые могли бы попытаться проявить себя за границей. Однако он остается в своей тарелке, не получится проверить его игру в европейском чемпионате.

    Отдавая Кокорина в петербургский клуб, "Динамо" рассчитывало на новые приобретения, потому что команда находится в таком состоянии, когда игроков очень мало, практически в обрез. Любая травма или желтая карточка уже создадут проблемы. Состоявшийся трансфер выгоден больше "Зениту", который не приобретает плохих игроков", рассказал Силкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    31.01.2016 15:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -18

      uskorovau 31 января 2016, 21:05

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      Рейтинг: +6876

      sochi-2013 31 января 2016, 17:54

      Лишь бы не в Зените-2

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