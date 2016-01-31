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    Ниасс покинул «Локомотив»

    Нападающий московского "Локомотива" Умар Ниасс, вероятнее всего, продолжит свою карьеру в Англии. Как сообщает источник, футболист уже покинул тренировочный сбор железнодорожников в Португалии.

    Будущим клубом 25-летнего сенегальца может стать "Эвертон", который уже выходил на связь с "Локомотивом" с предложением по поводу перехода форварда. Отмечается, что москвичи не против продажи игрока, а сумма трансфера составит 17,7 миллиона евро.

    В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Ниасс сыграл 15 матчей, в которых забил восемь голов и отметился шестью результативными передачами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.01.2016 14:08
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 31 января 2016, 22:49

      локомотив.инфо/blogs/310116/68
      727/

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2888

      absent32 31 января 2016, 22:14

      и кем бл**ь играть???????????????

      1
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      Рейтинг: -18

      uskorovau 31 января 2016, 21:06

      Хочешь бешеного секса по 2-3 часа, сильной эрекции, долго не кончать и увеличение размеров полового члена?!Теперь это возможно и безопасно!Вот сами почитайте --- http://dum.ps/maxiblog

      -1
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      Рейтинг: +1481

      GM 31 января 2016, 19:46

      Время есть, может быть кого-нибудь купят.
      Если нет, то прощай, еврокубковая зона.

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 31 января 2016, 17:40

      молодцы просрали напа теперь кто забивать будет шкулетич ? не кого уже не купят сезон в середине закончат аплодирую стоя нашему руководству!!!

      3
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 31 января 2016, 17:23

      А кто забивать за Локо будет тогда?

      2
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > ManUtd-Volgograd 31 января 2016, 17:52

      те кто пишут комменты!

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 31 января 2016, 16:29

      Как же все таки хочется чтобы он остался до лета!

      1
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 31 января 2016, 16:09

      Ну что ж за не то ж...

      0
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 31 января 2016, 15:18

      Будем следить за тобой в Эвертоне, хотя если Лукаку останется, Ниасс на лавочке будет сидеть.

      1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 31 января 2016, 15:07

      Деньги хорошие, но трансфер провальный - у Локо будут огромные проблемы в связи с отсутствием напа такого класса

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