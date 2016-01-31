«Реал» – «Эспаньол». Онлайн-трансляция

Первый же выездной матч «Реала» под руководством Зинедина Зидана закончился потерей очков. Оступаться второй раз подряд «королевский клуб» не имеет права.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Реал» – «Эспаньол». Начало в 22:30, не пропустите!