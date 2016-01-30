Муса: «Спартак» – удобный соперник для ЦСКА. Нам приятно с ними играть»

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса поделился мнением о противостоянии армейцев с московским "Спартаком".

– После возобновления чемпионата ЦСКА предстоит встреча со столичным "Спартаком". Вы, проведя немало лет в России, вы уже полностью отдаете себе отчет, что это за матч?

– Конечно. Это принципиальная встреча, которая всегда стоит особняком! Для нас начать вторую часть в чемпионате матчем со "Спартаком" является большим вызовом, но мы готовы к этой встрече. Сейчас мы набираем форму. В общем, матч ЦСКА – "Спартак" станет замечательным открытием второй части первенства.

– Можно ли говорить, что "Спартак" становится удобной командой для ЦСКА?

– Да, можно сказать, со "Спартаком" нам приятно играть, особенно последние игры для нас складываются удачно. Мне кажется, что для нас предстоящий матч будет хорошим началом второй половины сезона.