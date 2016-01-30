Муса: «Пусть ЦСКА решает, отпускать меня или нет»

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса заявил, что покинет нынешний клуб, только если руководство захочет его отпустить.

"Я оставляю все на рассмотрение клуба, я даже комментировать тут ничего не хотел бы. Пусть именно ЦСКА решает, все произойдет так, как решит наше руководство. Если они согласятся на то, чтобы я перешел, то я перейду, а если посчитают, что нужно остаться, то я с удовольствием останусь. Конечно, я хотел бы себя попробовать в более сильных чемпионатах, но это случится тогда, когда это должно произойти. Какой бы чемпионат мне подошел бы по манере игры? Английская лига. Там показывают такой стиль, в котором играю я", – отметил Муса.