Гендиректор «Уфы»: «Юрченко действительно отправился в дубль. Предложений по нему пока нет»

Мутная личность этот Газизов, я вполне серьёзно, ага.
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о переводе голкипера Давид Юрченко в дублирующий состав команды. Также, по его словам, клуб практически уладил все формальности по переходу в стан уфимцев вратаря "Енисея" Гиорги Шелии.
– Да, Давид действительно покинул расположение команды на Кипре и отправился работать с дублем.
– Какие-то предложения от других клубов по нему есть?
– Пока нет.
– Есть вероятность, что голкипер вернется в главную команду?
– Ничего исключать нельзя.
– В "Уфу" перешел вратарь Шелия из "Енисея".
– Пока соглашение с ним не подписано, но с красноярским клубом у нас существует договоренность о трансфере. Мы воспользовались пунктом в контракте Шелии, и если все будет нормально, то в понедельник он станет игроком "Уфы".
– Какие-то новички еще ожидаются?
– На данный момент у нас полный комплект. Однако все может произойти.