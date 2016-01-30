Гендиректор «Уфы»: «Юрченко действительно отправился в дубль. Предложений по нему пока нет»

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о переводе голкипера Давид Юрченко в дублирующий состав команды. Также, по его словам, клуб практически уладил все формальности по переходу в стан уфимцев вратаря "Енисея" Гиорги Шелии.

– Да, Давид действительно покинул расположение команды на Кипре и отправился работать с дублем.

– Какие-то предложения от других клубов по нему есть?

– Пока нет.

– Есть вероятность, что голкипер вернется в главную команду?

– Ничего исключать нельзя.

– В "Уфу" перешел вратарь Шелия из "Енисея".

– Пока соглашение с ним не подписано, но с красноярским клубом у нас существует договоренность о трансфере. Мы воспользовались пунктом в контракте Шелии, и если все будет нормально, то в понедельник он станет игроком "Уфы".

– Какие-то новички еще ожидаются?

– На данный момент у нас полный комплект. Однако все может произойти.