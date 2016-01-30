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    Примера. «Барселона» обыграла «Атлетико»

    В центральном матче 22-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле одержала волевую победу над "Атлетико". Все голы были забиты в первом тайме.

    Счет открыл хавбек "Атлетико" Коке, но затем мячи Лионеля Месси и Луиса Суареса принесли победу каталонцам. В этом поединке были удалены два игрока "Атлетико" Филипе Луис и Диего Годин.

    Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

    "Барселона" – "Атлетико" – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Коке, 10; 1:1 – Месси, 30; 2:1 – Суарес, 38.

    Удаления: Филипе Луис, 44; Годин, 65.

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    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.01.2016 19:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 31 января 2016, 09:32

      я так и думал,что матрасники удаляться начнут и сольються

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      Рейтинг: +10

      TS74 31 января 2016, 00:10

      да уж до Атлетико сам же себе все испортил думаю если бы не эти карточки просто за тупые фолы не нужные фолы то Атлетико бы сейчас бы приавил бы в капилочку еще 3 очка а так 2:1 сами виноваты

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      Рейтинг: +519

      Dammit 30 января 2016, 20:14

      Атлетико как всегда играли грязно, но при этом бились,как мужчины)
      Оба удаления справедливы,но победа далась Барсе тяжело, и тем она ценнее.

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 30 января 2016, 20:00

      тяжело досталась барсе эта победа... не самая лучшая игра барсы)....мягко говоря...и еслиб не удаления, в которых сами пострадавшие и виноваты..то неизвестно как все закончилось...а так...поздравляю всех болел барсы)

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      Рейтинг: +22

      DIMON425 > fakel-vrn 30 января 2016, 20:25

      спасибо

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